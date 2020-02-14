Следователи назвали предварительные причины жёсткой посадки вертолёта на Ямале, во время которой погибли люди

По факту жёсткой посадки вертолёта Ми-8 а вблизи посёлка Сабетта, в результате которой погибли два человека, возбуждено уголовное дело сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК России.

Дело возбуждено по статье нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшие по неосторожности смерть двух и более лиц. Основными версиями причин авиационного инцидента с вертолётом являются ошибка пилотирования, техническая неисправность, а также неблагоприятные метеоусловия.

Напомним, сообщение о жёсткой посадке поступило спасателям в 16.20. В 400-500 м от Сабетты приземлился вертолёт Ми-8 авиакомпании "Скол", который летел из Гыданского полуострова в порт Сабетта. На борту находилось 10 человек, из них трое – члены экипажа. По предварительным данным, восемь человек находятся в удовлетворительном состоянии, два члена экипажа были зажаты в кабине. На место выехали два автомобиля от частной пожарной охраны "Ямал СПГ".

Прибывшими представителями аварийно-спасательной службы аэропорта Сабетты из кабины вертолёта были извлечёны два члена экипажа, которые в результате жёсткой посадки погибли. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов выразил соболезнования семьям погибших.