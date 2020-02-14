Путин спросил Зеленского о намерениях Киева по минским договорённостям

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским аспекты урегулирования внутриукраинского конфликта. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

В частности, глава государства прямо поставил вопрос перед украинским президентом – намерен ли Киев реально выполнять минские договорённости. Были затронуты вопросы поддержания устойчивого режима прекращения огня, дальнейшего разведения сил и средств на линии соприкосновения и работ по разминированию.

Будет продолжен обмен пленными и их освобождение.

Также во время разговора была затронута тема Победы в Великой Отечественной войне. Путин подчеркнул вклад всех народов СССР в разгром фашисткой Германии и отметил недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны.