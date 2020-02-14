В Курганской области будут судить бывшего полицейского, забиравшего у подчиненных премии

В Курганской области в суд ушло уголовное дело в отношении бывшего полицейского - руководителя тылового подразделения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Курганской области.

Факт противоправной деятельности сотрудниками оперативно – розыскной части собственной безопасности УМВД региона был выявлен в апреле прошлого года. Полицейские во время проверки установили, что руководитель тылового подразделения, пользуясь своим служебным положением, потребовал от подчиненных передать ему часть дополнительно начисленной им денежной премии.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Полицейский был уволен из правоохранительных органов по отрицательным основаниям. Его руководителей привлекли к дисциплинарной ответственности.