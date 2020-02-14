26 Августа 2020
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Ми-8, Скол, крушение, Сабетта (2020) | Фото: Telegram-канал 112

Дмитрий Артюхов выразил соболезнования семьям погибших при жёсткой посадке вертолёта

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в своём Instagram выразил соболезнования семьям погибших при жёсткой посадке вертолёта вблизи посёлка Сабетта, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Жизни восьми остальных пассажиров на данный момент ничего не угрожает, они находятся под присмотром медиков. Ямал готов оказать пострадавшим всю необходимую помощь", - сообщил он.

Напомним, сообщение о жёсткой посадке поступило спасателям в 16.20. В 400-500 м от Сабетты приземлился вертолёт Ми-8 авиакомпании "Скол", который летел из Гыданского полуострова в порт Сабетта. На борту находилось 10 человек, из них трое – члены экипажа. По предварительным данным, восемь человек находятся в удовлетворительном состоянии, два члена экипажа были зажаты в кабине. На место выехали два автомобиля от частной пожарной охраны "Ямал СПГ".

Прибывшими представителями аварийно-спасательной службы аэропорта Сабетты из кабины вертолёта были извлечёны два члена экипажа, которые в результате жёсткой посадки погибли. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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Дмитрий Артюхов выразил соболезнования семьям погибших при жёсткой посадке вертолёта

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Теги: Дмитрий Артюхов, соболезнования, Ми-8, Сабетта, Гыданский полуостров, крушение, Скол



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