Правозащитница Чудновец сообщила о своей готовности отправиться в Ливию для помощи социологам ФЗНЦ

26 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Рекомендуем: http://remont.youdo.com/unblock/lock/types/nakladnoj/open/reechniy/, смотреть варианты >>
Смотрите здесь - http://remont.youdo.com/building/sauna/build/podval/, подробное описание тут.



Политика В России За рубежом
пикет, шугалей, ливия (2020) | Фото: t.me/rlz_the_kraken

Правозащитница Чудновец сообщила о своей готовности отправиться в Ливию для помощи социологам ФЗНЦ

Известная правозащитница Евгения Чудновец, участвовавшая в пикете в поддержку социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана у посольства Ливии в столице России, выразила свою поддержку россиянам, находящимися в ливийской тюрьме «Митига».

Чудновец пришла с транспарантом на бессрочную акцию к зданию дипмиссии североафриканского государства в Москве, тем самым выразив поддержку сотрудникам Фонда защиты национальных ценностей Самеру Суэйфану и Максиму Шугалею. Она назвала «дикой историей» задержание социологов. Чудновец сообщила, что была обязана показать свою гражданскую позицию и появиться у посольства. Правозащитница вспомнила, как сама была в заключении, пока в ее защиту не началась подобная кампания. Более того, Евгения готова отправиться в Ливию и разузнать про условия содержания Суэйфана с Шугалеем, а также предпринять попытку договориться об их освобождении из тюрьмы «Митига».

чудновец, соцсети, пикет(2020)|Фото:соцсети, скрин

Напомним, с мая 2019 года два российских социолога незаконно удерживаются в неофициальной ливийской тюрьме. Им практически не оказывают медицинскую помощь и не дают увидеться с адвокатом. Эта тюрьма находится под контролем ливийских террористов, а заключенные там подвергаются физическим и моральным пыткам.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Правозащитница Чудновец сообщила о своей готовности отправиться в Ливию для помощи социологам ФЗНЦ

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: чудновец, шугалей, пикет, ливия, фзнц, тюрьма митига



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети