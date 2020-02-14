Правозащитница Чудновец сообщила о своей готовности отправиться в Ливию для помощи социологам ФЗНЦ

Известная правозащитница Евгения Чудновец, участвовавшая в пикете в поддержку социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана у посольства Ливии в столице России, выразила свою поддержку россиянам, находящимися в ливийской тюрьме «Митига».

Чудновец пришла с транспарантом на бессрочную акцию к зданию дипмиссии североафриканского государства в Москве, тем самым выразив поддержку сотрудникам Фонда защиты национальных ценностей Самеру Суэйфану и Максиму Шугалею. Она назвала «дикой историей» задержание социологов. Чудновец сообщила, что была обязана показать свою гражданскую позицию и появиться у посольства. Правозащитница вспомнила, как сама была в заключении, пока в ее защиту не началась подобная кампания. Более того, Евгения готова отправиться в Ливию и разузнать про условия содержания Суэйфана с Шугалеем, а также предпринять попытку договориться об их освобождении из тюрьмы «Митига».

Напомним, с мая 2019 года два российских социолога незаконно удерживаются в неофициальной ливийской тюрьме. Им практически не оказывают медицинскую помощь и не дают увидеться с адвокатом. Эта тюрьма находится под контролем ливийских террористов, а заключенные там подвергаются физическим и моральным пыткам.