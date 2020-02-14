В Сыктывкаре 13-летний школьник угрожал убить директора

В Сыктывкаре 13-летнего ученика школы №26 задержала полиция за угрозы убить директора, сообщает "Комиинформ".

Сигнал о ЧП поступил от горожан на портал проекта "Активный регион". Учащиеся сообщили, что мальчик донимает учителей и одноклассников с первого класса. Мальчик был переведен на домашнее обучение. Однако, несмотря на это, он приходил в школу.

Он пригрозил директору, что убьет его, а после вырежет всю школу. В школу приехали полицейские.

В администрации города эту информацию подтвердили и сообщили, что приняты необходимые меры по обеспечению безопасности в учебном учреждении, привлечены правоохранительные органы и субъекты профилактики.