26 Августа 2020
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мигалка полиции машина ДПС (2011) | Фото:sova-tv.ru

В Сыктывкаре 13-летний школьник угрожал убить директора

В Сыктывкаре 13-летнего ученика школы №26 задержала полиция за угрозы убить директора, сообщает "Комиинформ".

Сигнал о ЧП поступил от горожан на портал проекта "Активный регион". Учащиеся сообщили, что мальчик донимает учителей и одноклассников с первого класса. Мальчик был переведен на домашнее обучение. Однако, несмотря на это, он приходил в школу.

Он пригрозил директору, что убьет его, а после вырежет всю школу. В школу приехали полицейские.

В администрации города эту информацию подтвердили и сообщили, что приняты необходимые меры по обеспечению безопасности в учебном учреждении, привлечены правоохранительные органы и субъекты профилактики.

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В Сыктывкаре 13-летний школьник угрожал убить директора

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Теги: школьник, угрозы, директор, школа



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