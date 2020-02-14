26 Августа 2020
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Мюнхенская конференция по безопасности (2015) | Фото: rg.ru

На Мюнхенской конференции по безопасности согласовали 12 шагов для прекращения конфликта в Донбассе

Участники Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит 14-16 февраля, приняли заявление, в котором согласовали 12 шагов для усиления безопасности на Украине и в евроатлантическом регионе. Об этом сообщается на сайте конференции.
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Речь в документе идет конкретно о конфликте в Донбассе. Шаги разделены на блоки - по безопасности, гуманитарный, экономический и политический.

В шагах по безопасности говорится о том, чтобы восстановить Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня. Будто бы он поможет выполнять Минские соглашения. Упоминается также диалог на уровне "нормандской четверки".

В гуманитарном блоке говорится о расширении свободы передвижения на линии разграничения, розыске пропавших без вести и разминировании территорий.

В экономической части упоминается восстановление инфраструктуры Донбасса, к которому желательно присоединение России. А в Донбассе может быть создана особая экономическая зона.

В политической части говорится о диалоге между евроатлантическими структурами и взаимодействии ЕС с Россией. Последним шагом стоит запуск "нового национального диалог по проблеме идентичности". Но отмечается, что он должен включать лиц, формирующих общественное мнение, ведущих ученых и признанных на международном уровне экспертов. В общих словах говорится о терпимости к меньшинствам.

Интересно, что в документе упоминается "морковка" для России: если Минские соглашения будут выполняться, то Европа может пересмотреть позицию по санкциям.

В целом документ игнорирует причины конфликта в Донбассе и является набором благопожеланий, уводящим в сторону от обязательств Украины в рамках Минских соглашений.

Отметим, что на Мюнхенской конференции должен выступить украинский президент Владимир Зеленский.

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На Мюнхенской конференции по безопасности согласовали 12 шагов для прекращения конфликта в Донбассе

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Теги: Украина, Донбасс, Минские соглашения



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