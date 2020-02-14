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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
кран, вода, отключение, капля (2016) | Фото:Накануне.RU

Администрация поселения Хулимсунт утверждает: Червей в питьевой воде нет. Но проведут дополнительные проверки

Глава сельского поселения Хулимсунт (Березовский район, ХМАО-Югра) Ярослав Ануфриев опроверг информацию о том, что в воде, которая бежит из кранов местных жителей водятся черви, передает корреспондент Накануне.RU:
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"Информация о качестве воды, появившаяся в ряде СМИ, не подтверждается, " - заявил Ануфриев.

Напомним, ранее во многих СМИ появилась информация, что в посёлке Хулимсунт (Берёзовский район Югры) в питьевой воде "обитают" черви. Сначала об этом местные жители рассказали бывшему депутату думы Югорска Антон Пантину, а он опубликовал ее в своих соцсетях

Как пояснили Накануне.RU в администрации сельского поселения, канализационно-очистные сооружения поселения Хулимсунт принадлежат Сосьвенскому линейно-производственного управления «Газпром Трансгаз Югорск».

кран, вода(2019)|Фото:Накануне.RU

Пробы воды сдаются в санитарно-эпидемиологическую службу города Советский еженедельно. На основании заключений – вода имеет идеальное качество. Помимо этого, управляющая компания «Кедр», которая отвечает за содержания жилфонда нашего поселка, проводит ежеквартальные проверки общедомовых фильтров, в соответствие с утвержденным графиком.

Администрация поселения уже приняла меры по проведению внутренней проверки, силами управляющей компании, сетей водоснабжения всего жилфонда поселения Хулимсунт. Будут взяты дополнительные анализы пробы воды. Уже завтра в поселок прибудут специалисты Роспотребнадзора из города Белоярский.

"Особо отмечу, что на базе Сосьвенского линейно-производственного управления «Газпром Трансгаз Югорск» ежедневно, с 08:00 до 20:00 часов работает дополнительная станция глубокой очистки питьевой воды. Данная вода предоставляется всем жителям бесплатно. Таким образом, поселок в полной мере обеспечен качественной питьевой водой", - подчеркнул Ярослав Ануфриев.

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Администрация поселения Хулимсунт утверждает: Червей в питьевой воде нет. Но проведут дополнительные проверки

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Теги: черви в воде, хулимсунт, питьевая вода,



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