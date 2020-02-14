26 Августа 2020
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Происшествия Свердловская область
(2020) | Фото: Накануне.RU

Серия одиночных пикетов с призывами пересмотреть дело запрещенной "Сети" проходит в Екатеринбурге

В Екатеринбурге проходит серия одиночных пикетов - молодые люди с плакатами расположились на центральных улицах города. Они призывают к пересмотру дела организации "Сеть", которую суд признал террористической, запретил ее деятельность, а лидеров приговорил к суровым срокам лишения свободы.

К каждому участнику акции подходят сотрудники органов охраны правопорядка, проверяют документы и разъясняют, что можно и что нельзя делать в рамках пикета. Задержаний не производится.

(2020)|Фото: Накануне.RU

Напомним, Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский, которых следствие считало создателями и руководителями террористической организации, приговорены к 18 и 16 годам колонии строгого режима.

(2020)|Фото: Накануне.RU

Дело расследовала ФСБ с осени 2017 года. Всего по нему проходят 11 человек, в том числе жители Петербурга и Москвы. Им вменяют подготовку терактов ради дестабилизации обстановки в стране.

(2020)|Фото: Накануне.RU

Отмечается, что все фигуранты дела не признавали вину в терроризме, только двое признали вину в покушении на сбыт наркотиков. Четверо из них рассказывали о применении к ним пыток сотрудниками ФСБ ради признательных показаний.

(2020)|Фото: Накануне.RU

Ранее более 400 российских ученых и научных журналистов в открытом письме потребовали отменить приговор фигурантам дела.

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Серия одиночных пикетов с призывами пересмотреть дело запрещенной "Сети" проходит в Екатеринбурге

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Теги: пикет, сеть, запрещенная организация



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