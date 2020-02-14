Депутат Госдумы кулаками защищал права жителей Останино

26 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Смотрите здесь - http://remont.youdo.com/st471590/, подробное описание здесь.
Услуги на YouDo: http://remont.youdo.com/repair/loggia/material/gips/, в Москве.
Рекомендуем: http://remont.youdo.com/interior/dizproekt/flats/threerooms/type/kope/, варианты по ссылке.



Общество Свердловская область Уральский ФО
Дмитрий Ионин на встрече с жителями Останино (Алапаевский район) (2020) | Фото: Дмитрий Ионин

Депутат Госдумы кулаками защищал права жителей Останино

Война между жителями села Останино (Алапаевский район) и председателем СХПК "Путиловский" (сельскохозяйственный производственный кооператив ) не утихает. Об этом написал на своей странице в Facebook депутат Госдумы и член фракции "Справедливая Россия" Дмитрий Ионин.

Депутат уже давно следит за ситуацией в Алапаевском районе и активно публикует у себя в социальных сетях ход конфликта. Так, на своей странице ВКонтакте он рассказал о том, как местный председатель сельхозпредприятия массово уволил пайщиков, недовольных его методом работы. По словам жителей, под понятием "методы работы" председатель подразумевает закрытие работающих участков и в дальнейшем их распил на металлолом, закупку техники втридорога и разбор части сельского магазина по пеноблокам для строительства собственного гаража.

Депутат Госдумы дошел до руководства следственного комитета России и добился возбуждения уголовного дела в отношении председателя. По итогам проверки, у последнего обнаружились тетрадки с бухгалтерией, странные документы на вырубку леса, "красивая жизнь" руководства СХПК в виде квартир, машин, квадроциклов и снегоходов. Далее дело "забуксовало".

Сегодня Дмитрий Ионин снова посетил собрание местных жителей Останино, однако там его ждал неприятный сюрприз. Как рассказал журналисту Накануне.RU сам депутат Государственной думы, ранее около 40 жителей обратились к депутату с просьбой помочь найти управу на местного председателя. По их словам, пошло массовое сокращение работников совхоза, в частности среди тех, кто задает вопрос про убой коров на предприятии или про сдачу на металлолом ангаров и другого совхозного имущества. Сегодня же жители достигли точки кипения и решили организовать собрание и обсудить смену правления.

Дмитрий Ионин на встрече с жителями Останино (Алапаевский район)(2020)|Фото: Дмитрий Ионин

"Мы заранее связались с администрацией Алапаевского района, которые выделили местный ДК для собрания, - сообщает Дмитрий Ионин. - Однако, стало известно, что из Алапаевска планирует приехать ЧОП. Поэтому я и поехал туда. Люди просто боялись, что с ними могут физически расправиться на месте".

Со слов депутата, это был тот самый ЧОП, с которым ему уже приходилось встречаться летом, когда именно эти люди, но под другим юридическим лицом, несколько месяцев не пускали собственников на котельную в Алапаевске на АМЗ. В тот раз пришлось вмешиваться прокуратуре и Росгвардии. Сегодня же они отказывались пускать депутата, всячески удерживали людей. По его словам, дело несколько раз доходило до рукоприкладства.

"Пришлось мне с полицией вмешиваться и долго вести переговоры с Хорьковым (председатель кооператива), который только через час сдался и разрешил допустить в здание людей, которые в принципе были инициаторами собрания. Сегодня жители села единогласно решили снять с должности господина Хорькова, однако он не признал это решение и заявил, что считает это собрание нелегитимным", - сообщает депутат.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Депутат Госдумы кулаками защищал права жителей Останино

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги:



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети