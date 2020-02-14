Депутат Госдумы кулаками защищал права жителей Останино

Война между жителями села Останино (Алапаевский район) и председателем СХПК "Путиловский" (сельскохозяйственный производственный кооператив ) не утихает. Об этом написал на своей странице в Facebook депутат Госдумы и член фракции "Справедливая Россия" Дмитрий Ионин.

Депутат уже давно следит за ситуацией в Алапаевском районе и активно публикует у себя в социальных сетях ход конфликта. Так, на своей странице ВКонтакте он рассказал о том, как местный председатель сельхозпредприятия массово уволил пайщиков, недовольных его методом работы. По словам жителей, под понятием "методы работы" председатель подразумевает закрытие работающих участков и в дальнейшем их распил на металлолом, закупку техники втридорога и разбор части сельского магазина по пеноблокам для строительства собственного гаража.

Депутат Госдумы дошел до руководства следственного комитета России и добился возбуждения уголовного дела в отношении председателя. По итогам проверки, у последнего обнаружились тетрадки с бухгалтерией, странные документы на вырубку леса, "красивая жизнь" руководства СХПК в виде квартир, машин, квадроциклов и снегоходов. Далее дело "забуксовало".

Сегодня Дмитрий Ионин снова посетил собрание местных жителей Останино, однако там его ждал неприятный сюрприз. Как рассказал журналисту Накануне.RU сам депутат Государственной думы, ранее около 40 жителей обратились к депутату с просьбой помочь найти управу на местного председателя. По их словам, пошло массовое сокращение работников совхоза, в частности среди тех, кто задает вопрос про убой коров на предприятии или про сдачу на металлолом ангаров и другого совхозного имущества. Сегодня же жители достигли точки кипения и решили организовать собрание и обсудить смену правления.

"Мы заранее связались с администрацией Алапаевского района, которые выделили местный ДК для собрания, - сообщает Дмитрий Ионин. - Однако, стало известно, что из Алапаевска планирует приехать ЧОП. Поэтому я и поехал туда. Люди просто боялись, что с ними могут физически расправиться на месте".

Со слов депутата, это был тот самый ЧОП, с которым ему уже приходилось встречаться летом, когда именно эти люди, но под другим юридическим лицом, несколько месяцев не пускали собственников на котельную в Алапаевске на АМЗ. В тот раз пришлось вмешиваться прокуратуре и Росгвардии. Сегодня же они отказывались пускать депутата, всячески удерживали людей. По его словам, дело несколько раз доходило до рукоприкладства.

"Пришлось мне с полицией вмешиваться и долго вести переговоры с Хорьковым (председатель кооператива), который только через час сдался и разрешил допустить в здание людей, которые в принципе были инициаторами собрания. Сегодня жители села единогласно решили снять с должности господина Хорькова, однако он не признал это решение и заявил, что считает это собрание нелегитимным", - сообщает депутат.