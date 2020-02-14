На Ямале спасатели подтвердили гибель двоих членов экипажа Ми-8 "Скола"

Подтвердилась гибель двоих членов экипажа вертолёта Ми-8 "Скола", сообщили Накануне.RU в окружном ГУ МЧС.

Напомним, сообщение о жёсткой посадке поступило спасателям в 16.20. В 400-500 м от Сабетты приземлился вертолёт Ми-8 авиакомпании "Скол", который летел из Гыданского полуострова в порт Сабетта. На борту находилось 10 человек, из них трое – члены экипажа. По предварительным данным, восемь человек находятся в удовлетворительном состоянии, два члена экипажа были зажаты в кабине. На место выехали два автомобиля от частной пожарной охраны "Ямал СПГ".

Прибывшими представителями аварийно-спасательной службы аэропорта Сабетты из кабины вертолёта были извлечёны два члена экипажа, которые в результате жёсткой посадки погибли. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Добавим, аналогичная катастрофа произошла 21 октября 2016 г. Ми-8 авиакомпании "Скол" разбился в 45 км от поселка Уренгой. Жертвами происшествия стали все три члена экипажа и 16 пассажиров. Трое людей с травмами были доставлены в больницы Нового Уренгоя и поселка Уренгой. В Росавиации назвали предварительную причину трагедии - неблагоприятные погодные условия. Семьи получат компенсации: погибших - по 1 млн руб., пострадавших - по 500 тыс. руб. По данным МАК, вертолет мог упасть из-за нехватки топлива.