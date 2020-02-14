В челябинском волейбольном клубе погасили долг по зарплате перед работниками и игроками

В Челябинске в волейбольном клубе "Динамо-Метар" после вмешательства прокуратуры погасили задолженность по зарплате перед работниками, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, игроки, тренерский штаб и персонал клуба несколько месяцев не получали заработную плату. Задолженность перед 39 работниками составила в сумме более 7,8 млн руб. В пресс-службе регионального минспорта рассказали, что это связано прежде всего с непрофессиональным расходованием средств директора клуба Владимира Пахомова. Он был отправлен в отставку, новым директором клуба назначен спортивный менеджер Виталий Носов.

В отношении Пахомова возбуждено уголовное дело из-за невыплаты зарплаты работникам.