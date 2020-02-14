В районах Курганской области начали снижать тарифы на тепло

В районах Курганской области снижают тариф для населения на тепло.

С 17 февраля для жителей селя Глядянское в Притобольном районе будет 2 тыс. 618 руб. за одну гигакалорию - это на 11% ниже, чем было в январе 2020 года, рассказали Накануне.RU в департаменте госрегулирования цен и тарифов Зауралья.

Тариф удалось снизить из-за смены ресурсоснабжающей организации. Ранее в селе работала компания "Энергосервис", а сейчас услуги оказывает МКП "Притоболье".

Новые квитанции для жителей придут уже в марте.