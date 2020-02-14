Погибли командир и второй пилот Ми-8 "Скола", потерпевшего крушение на Ямале

В крушении вертолёта Ми-8 авиакомпании "Скол" на Ямале погибли командир судна и второй пилот, сообщает Mash.

Напомним, сообщение о жёсткой посадке поступило спасателям в 16.20. В 400-500 м от Сабетты приземлился вертолёт Ми-8 авиакомпании "Скол", который летел из Гыданского полуострова в порт Сабетта. На борту находилось 10 человек, из них трое – члены экипажа. По предварительным данным, восемь человек находятся в удовлетворительном состоянии, два члена экипажа были зажаты в кабине. На место выехали два автомобиля от частной пожарной охраны "Ямал СПГ".

Погибли двое – командир и второй пилот. Третий пострадавший, бортмеханик, выжил.

Отметим, по данным "Север-пресс", погиб один человек, есть также один пострадавший.