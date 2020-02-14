Песков не увидел проблемы в том, что члены рабочей группы прочли Конституцию впервые

Спортсменка Елена Исинбаева, включённая в состав рабочей группы по редактированию Конституции, призналась, что ранее не читала Основной закон страны. На встрече с президентом Владимиром Путиным она сказала, что сейчас впервые прочла Конституцию.

"Теперь я понимаю, что это очень важная книга, и читать ее нужно всем. Узнала очень много интересного", – приводит Infox слова Исинбаевой.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посчитал, что такое положение дел не снижает важность экспертной группы. "Если Исинбаева не читала до этого Конституцию, она прекрасно знает все нужды и чаяния российского спорта. Важнейшего, скажем так, направления в целом, в социальной жизни страны и в государственной деятельности", – цитирует Пескова РИА "Новости".

Поправки в Конституцию, предложенные президентом, прошли первое чтение в Госдуме, но дата второго пока не определена. До этого времени теоретически возможно внесение дополнительных поправок.

Как сообщало Накануне.RU, ранее глава комитета по законодательству СФ Андрей Клишас отметил, что сама рабочая группа не является субъектом законодательной инициативы и не может вносить законопроекты в Госдуму, но это могут сделать отдельные её члены.