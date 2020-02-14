26 Августа 2020
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Общество В России Москва
Нештатный выпуск аварийного трапа самолета &quot;Суперджет&quot;. (2020) | Фото: facebook.com/vadim.lukashevich.7

Эксперт рассказал о провальном тестировании аварийных трапов "Суперджета" "Аэрофлота"

Авиационный эксперт, бывший инженер-конструктор ОКБ им. Сухого Вадим Лукашевич опубликовал на своей странице в Facebook видео, на котором у самолета Sukhoi Superjet неправильно раскрывается задний аварийный надувной трап, уходя под фюзеляж самолета. Лукашевич пишет, что на представленных кадрах результаты проверки выпуска трапов, инициированной разработчиком. Тесты, якобы, прошли 4 и 7 февраля на SSJ-100, принадлежащем "Аэрофлоту" (у самолета фирменная раскраска перевозчика и бортовой номер, согласно открытым данным в сети, принадлежит борту нацперевозчика).

"Результаты оказались настолько плачевными, что были приняты все меры для их сокрытия: два трапа вышли в перевернутом виде, один вообще порвался, вышел только один", - пишет Лукашевич.

Эксперт отмечает, что федеральные авиационные правила регламентируют эвакуацию всех находящихся на борту самолета не более чем за 90 секунд, "находящиеся на борту самолёта, что невозможно при неисправных аварийных трапах".

"Таким образом, контрольные проверки "путем реальной демонстрации" на прошлой неделе показали, что Sukhoi Superjet не соответствует нормам летной годности и выданному сертификату в части обеспечения эвакуации людей, находящихся на его борту, и его дальнейшая эксплуатация невозможна.

Это критически важный дефект самолета, не обеспечивающий требуемый уровень безопасности в аварийных ситуациях. Все инструкции в спинках пассажирских кресел бесполезны. В данном случае, случись что с этим бортом RA-89028, погибли бы почти все", - пишет Лукашевич.

Он предлагает СКР и Росавиации обратить внимание на ситуацию и отозвать сертификат самолета до исправления дефектов. Он также напоминает исход авиакатастрофы 5 мая 2019 года, когда после аварийной посадки "Суперджета" в Шереметьево погиб 41 человек.

Отметим, осенью 2019 года минимум дважды в СМИ и Telegram-каналах появлялась информация о нештатной работе аварийных трапов у "Суперджетов" "Аэрофлота". Так, 4 сентября появилась информация об ошибочном спуске трапа SSJ-100 в Ставрополе, который при этом даже полностью не раскрылся. Также появлялась информация о непроизвольном спуске трапа аэрофлотовского "Суперджета", совершавшего рейс по маршруту Шереметьево-Краснодар 26 октября. Накануне.RU направляло запросы в пресс-службу "Аэрофлота" с просьбой прокомментировать эту информацию, но ответа не получило.

SSJ-100 Суперджет Аэрофлот аварийный трап|Фото:t.me/doletalis

Фото: телеграм-канал "Долетались"

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Эксперт рассказал о провальном тестировании аварийных трапов "Суперджета" "Аэрофлота"

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Теги: вадим лукашевич, аэрофлот, суперджет, аварийный трап, безопасность



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