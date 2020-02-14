Делегация FISU проверила, как Екатеринбург готовится к Универсиаде

Делегация Международной федерации университетского спорта (FISU) во главе с директором департамента летней Универсиады Марком Ванденпласом прибыла в Екатеринбург с очередным инспекционным визитом. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

В течение трех дней представители делегации посещали объекты инфраструктуры уральской столицы, которые планируется задействовать в проведении Универсиады в 2023 году. Речь идет о площадке Деревни Всемирных летних студенческих игр и спортивном комплексе "Соболь". Также они осмотрели ряд строящихся объектов: многофункциональную ледовую арену, академию волейбола имени Николая Карполя и "Самбо Арену".

В ходе данного инспекционного визита FISU организаторы представили отчеты о проделанной работе. Были рассмотрены и рабочие вопросы: организация транспортной логистики, подготовка спортивной программы и информационные технологии.

Напомним, в январе этого года Международная федерация студенческого спорта решила переименовать соревнования, которые проводятся под ее эгидой, в том числе и Универсиаду в Екатеринбурге.