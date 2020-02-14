Карантин окончен: все школы Перми начинают учебу с понедельника

В Перми с понедельника возобновляются занятия в школах, лицеях, гимназиях и учреждениях дополнительного образования, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Напомним, карантин был введен из-за роста заболеваемости ОРВИ с 7 по 15 февраля - школьники в это время учились дистанционно. Также были отменены массовые культурно-развлекательные и спортивные мероприятия, за исключением тех, которые проводятся на открытом воздухе.

В детских садах остаются закрытыми отдельные группы, где количество заболевших превышает 20%. Группы будут открываться постепенно в зависимости от выздоровления детей. По-прежнему в образовательных учреждениях будут работать утренние фильтры: медицинские работники и сотрудники образовательных организаций продолжат оценивать состояние детей, а при наличии признаков респираторного заболевания родителям будет рекомендовано обратиться в медицинские организации.