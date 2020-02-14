"Погибших нет, два члена экипажа зажаты в кабине", - спасатели прокомментировали крушение вертолёта Ми-8 "Скола" вблизи Сабетты

В крушении вертолёта Ми-8, которое произошло в районе посёлка Сабетта, никто не погиб, сообщили Накануне.RU в окружном управлении МЧС.

Сообщение о жёсткой посадке поступило в управление в 16.20. В 400-500 м от Сабетты приземлился вертолёт Ми-8 авиакомпании "Скол", который летел из Гыданского полуострова в порт Сабетта.

На борту находилось 10 человек, из них трое – члены экипажа. По предварительным данным, восемь человек находятся в удовлетворительном состоянии, два члена экипажа зажаты в кабине.

На место выехали два автомобиля от частной пожарной охраны "Ямал СПГ". По предварительной информации, погибших нет. Обстоятельства трагедии уточняются. Подразделения МЧС к ликвидации последствий не привлекаются.