26 Августа 2020
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Общество В России
Михаил Абызов (2019) | Фото: Следком

"Им есть о чем поговорить": Абызов и Арашуков стали сокамерниками

Бывший сенатор Рауф Арашуков и эк-министр Открытого правительства Михаил Абызов стали сокамерниками в СИЗО.

Как сообщила член ОНК Марина Литвинович, заключенные содержатся в двухместной камере с телевизором и холодильником, у них много свежих фруктов и овощей.

Она рассказала о жалобах Арашукова на постоянные перемещения из камеры в камеру, ему это "абсолютно не нравилось".

"Теперь он находится в камере с Абызовым. Очень доволен и просит его там оставить и не перемещать", - цитирует РИА Новости Литвинович. Вероятно, Арашукову и Абызову есть о чем поговорить, добавила член ОНК.

Напомним, Абызов был задержан в конце марта 2019 года в Москве, куда прилетел на день рождения бывшего коллеги. Экс-министр содержится в СИЗО Лефортово по обвинению в мошенничестве на 4 миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества. Во время ареста адвокаты предлагали залог и домашний арест на даче в Барвихе.

Рауфа Арашукова задержали чуть раньше - 30 января его забрали прямо из зала во время пленарного заседания Совета Федерации. Он подозревается в причастности к нескольким убийствам и ряду других преступлений.

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"Им есть о чем поговорить": Абызов и Арашуков стали сокамерниками

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Теги: михаил абызов, рауф арашуков, сизо



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