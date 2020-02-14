"Им есть о чем поговорить": Абызов и Арашуков стали сокамерниками

Бывший сенатор Рауф Арашуков и эк-министр Открытого правительства Михаил Абызов стали сокамерниками в СИЗО.

Как сообщила член ОНК Марина Литвинович, заключенные содержатся в двухместной камере с телевизором и холодильником, у них много свежих фруктов и овощей.

Она рассказала о жалобах Арашукова на постоянные перемещения из камеры в камеру, ему это "абсолютно не нравилось".

"Теперь он находится в камере с Абызовым. Очень доволен и просит его там оставить и не перемещать", - цитирует РИА Новости Литвинович. Вероятно, Арашукову и Абызову есть о чем поговорить, добавила член ОНК.

Напомним, Абызов был задержан в конце марта 2019 года в Москве, куда прилетел на день рождения бывшего коллеги. Экс-министр содержится в СИЗО Лефортово по обвинению в мошенничестве на 4 миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества. Во время ареста адвокаты предлагали залог и домашний арест на даче в Барвихе.

Рауфа Арашукова задержали чуть раньше - 30 января его забрали прямо из зала во время пленарного заседания Совета Федерации. Он подозревается в причастности к нескольким убийствам и ряду других преступлений.