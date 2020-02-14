"Вы здесь жить не будете!" Студентов Челябинского радиотехникума выгоняют из общежития из-за карантина

Студентов Челябинского радиотехнического техникума выгоняют из общежития, видеозапись появилась в соцсети "Вконтакте" в группе "ЧС Тюмень".

На кадрах видно, как неизвестная женщина стучит в дверь в комнату студентов общежития и кричит на них. Вероятно, это одна из сотрудниц общежития или техникума.

Женщина громко кричит на студентов, объясняя, что в общежитии объявлен карантин по ОРВИ и все учащиеся немедленно должны покинуть жилые комнаты. В ответ на заявления студентов, что у них нет денег и им просто некуда идти, женщина кричит: "Да мне пофигу!"

Один из студентов просит женщину дать ему номер телефона коменданта общежития, на что кричащая дама ответила, что у коменданта рабочий день закончен.

"Звоните маме, папе, бабушке, дедушке, пусть высылают вам денег", - кричит женщина на видео, на что один из студентов говорит: "У меня даже карточки нет".

Неизвестно, выселили ли этих студентов из жилого блока, так как видео заканчивается на словах женщины, которая говорит, что ждет учащихся внизу возле вахты с вещами.