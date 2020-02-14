26 Августа 2020
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Погоны чиновников администрации Белгорода. (2020) | Фото: telegram-канал Подъём

Чиновники Белгорода будут работать в погонах и военизированной форме

С 1 марта 2020 года некоторые категории чиновников белгородской администрации начнут носить военизированную форму и погоны. Соответствующее распоряжение мэрии прокомментировал глава города Юрий Галдун. По его словам, которые приводит telegram-канал "Подъем", форму будут использовать работники административных инспекций и управ. Галдун пояснил, что за образец была взята форма, которую носят сотрудники территориальных управлений федеральных ведомств.

Погоны чиновников администрации Белгорода.|Фото: telegram-канал Подъём

"Форма только для сотрудников административных инспекций (технической, земельной) и работников управ. Этот вариант формы уже используется всеми региональными надзорами (строительный, жилищный, экоохот, Роспотреб)", - сказал мэр Белгорода.

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Чиновники Белгорода будут работать в погонах и военизированной форме

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Теги: погоны, военная форма, белгород, чиновники



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