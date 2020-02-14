26 Августа 2020
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Экономика За рубежом
Механизация сельского хозяйства в Китае (2020) | Фото: demo5.123hl.cn

К 2025 г. механизация животноводства в Китае превысит 50%

Министерство сельского хозяйства и развития сельских территорий КНР опубликовало документ "Взгляд на ускорение механизации животноводства", в котором настаивает на том, чтобы к 2025 г. механизация отрасли была доведена до 50%.
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Для этого предполагается скоординировать развитие животноводства и производства оборудования, сделать основной упор на разведении скота, для чего планируется осуществить механизацию питомников.

К 2025 г. планируется достичь значимых результатов в механизации на всём процессе разведения скота и птицы. В разведении молочных коров этот показатель должен достигнуть более 80%, в свиноводстве, разведении кур-несушек и бройлеров – свыше 70%, в разведении овец и мясных пород коров – свыше 50%.

Китайский свиновод(2020)|Фото: big5.gov.cn

Разведение мелкого рогатого скота в Китае(2020)|Фото: news.cn

В перспективе это должно поспособствовать возрождению сельских районов, благодаря механизации животноводство в Китае должно стать масштабным, высокотехнологичным и эффективным процессом. На всех уровнях должно возрасти использование зелёных технологий, осуществляться сочетание механизации и цифровизации.

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К 2025 г. механизация животноводства в Китае превысит 50%

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Теги: Китай, сельское хозяйство, животноводство, механизация



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