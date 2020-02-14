Власти Челябинской области выделили 200 тысяч рублей семье погибших в Таиланде детей

Семье погибших в Таиланде детей окажут финансовую помощь, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минсоца.

По словам министра социальных отношений Ирины Буториной, семье из областного бюджета будет перечислено 200 тысяч рублей.

Напомним, утром 10 февраля в море недалеко от острова Пхукет столкнулись два скоростных катера. 22 российских туриста пострадали - у них травмы различной степени тяжести, двое детей погибли - 12-летний мальчик и 6-летняя девочка. В министерстве соцотношений Челябинской области официально подтвердили, что погибшие в Таиланде дети являются уроженцами региона. В ведомстве заверили, что родственникам будет оказана вся необходимая помощь, в том числе материальная и психологическая.

Возбуждено уголовное дело.