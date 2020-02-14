26 Августа 2020
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Ксения Собчак Глюкоза Яна Расковалова (2020) | Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Отчаянные и отчаявшиеся: экс-кандидатка в президенты России Собчак показала "валентинку" в стиле ню

"Дерзкая" валентинка от Натальи Поклонской – чулки в крупный горошек. "Дерзкая" валентинка от Ксении Собчак – фото топлес с подругами – певицей Глюкозой и дизайнером ювелирных изделий Яной Расковаловой.

На снимке, который Ксения опубликовала в Instagram  с подписью "Отчаянные и отчаявшиеся", подруги закрывают друг другу груди, спустив сарафаны на бедра, присев в океанские волны. Экс-кандидатка в президенты России написала, что снимал муж Яны под чутким руководством нынешнего мужа Собчак Константина Богомолова (телеведущая считает, что режиссер ее тонко чувствует и красиво видит в объектив камеры).

Ксения Собчак Глюкоза Яна Расковалова|Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Пикантности снимку придает тот факт, что последние несколько месяцев вокруг конфликта Собчак и нескольких светских львиц разгорелся настоящий скандал. Он начался с того, что 38-летняя Ксения заявила, мол, обнаженка женщин "40+" попахивает отчаянием и смешна. А поскольку обнажаться в высшем свете страны любят многие, то многие и восприняли это на свой счет. Например, бизнес-леди Оксана Лаврентьева и экс-супруга Федора Бондарчука Светлана. Дамы до сих пор находятся в состоянии "холодной войны".

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Отчаянные и отчаявшиеся: экс-кандидатка в президенты России Собчак показала "валентинку" в стиле ню

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Теги: ксения собчак, обнаженка, глюкоза, яна расковалова



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