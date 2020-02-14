26 Августа 2020
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Происшествия Свердловская область
судебный процесс (2020) | Фото: В.Н. Горелых

В Екатеринбурге судят банду продавцов наркотиков из магазина "Директор пляжа"

В Екатеринбурге завершено производство по резонансному уголовному делу в отношении пяти местных жителей, которые обвиняются в незаконном сбыте наркотических средств синтетического происхождения.

Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы регионального Главка МВД Валерий Горелых, наркотики продавали с помощью интернет-магазина под названием "Директор пляжа". По его сведениям, выявили и задержали подозреваемых сыщики подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков отдела полиции №6 УМВД по Екатеринбургу во взаимодействии с коллегами из УНК главного управления и при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии.

"По предварительным данным, создал организованную преступную группу 26-летний молодой человек, который вовлек в незаконный бизнес своего знакомого 1988 года рождения, возложив на него обязанности координатора "склада" и "закладчиков" посредством сети интернет. Хранение запрещенных веществ массой от 200 до 1000 грамм и более, их фасовку и последующую передачу через тайники осуществлял мужчина 1992 года рождения, ранее судимый за хранение наркотиков и работавший в одном из спортивных магазинов Екатеринбурга продавцом-консультантом. А размещением "синтетики" занимались молодые люди 1994 и 1999 годов рождения, работавшие в сфере пассажироперевозок.

Для вербовки участников использовались мессенжеры Jabber, Telegram и социальная сеть "ВКонтакте". Сбыт производных наркотических средств осуществлялся через сайт, на котором была размещена информация о созданном интернет-магазине, где любители употребить запрещенные препараты могли ознакомиться с их наименованием и весом. Денежные средства от незаконного сбыта наркотических средств поступали на счета электронных кошельков, находившихся в пользовании организатора и оператора группы, которыми они оплачивали незаконную деятельность остальных участников. Отличительной данного интернет-магазина являлась специфичность упаковки. Криминальный товар фасовался в разноцветные трубочки для коктейлей", - рассказал полковник Горелых.

трубочки для коктейлей(2020)|Фото: В.Н. Горелых

В ходе обысков по месту жительства, а также из транспортных средств фигурантов представители МВД изъяли более килограмма различных производных синтетических наркотических средств, при фасовке которых могло быть получено и незаконно сбыто более 2,5 тысяч доз.

"Оборот денежных средств, полученных за период незаконной деятельности указанной группы, составил свыше 12 млн рублей. Органами внутренних дел наложен арест на денежные средства в сумме 350 тыс. рублей, 351 доллар США и пять турецких лир, полученных обвиняемыми за противоправную деятельность. Всем пяти фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. В настоящее время 22 тома этого уголовного дела следователь ГСУ ГУ МВД по Свердловской области Иван Грошев направил в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу", - заключил Валерий Горелых.

Всем участникам этого "бизнеса" теперь грозит до 20 лет колонии.

судебный процесс(2020)|Фото: В.Н. Горелых

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В Екатеринбурге судят банду продавцов наркотиков из магазина "Директор пляжа"

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Теги: Директор пляжа, наркотики, суд, Екатеринбург



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