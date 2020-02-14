26 Августа 2020
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Общество Свердловская область
Школа №4 в Ханты-Мансийске (2019) | Фото: Накануне.RU

ЛГБТ-активисты Екатеринбурга решили не проводить тренинг для подростков

Ресурсный центр ЛГБТ-сообщества в Екатеринбурге отменил назначенный на сегодня, 14 февраля, тренинг-семинар для несовершеннолетних.
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Мероприятие под названием "Группа поддержки молодых представителей ЛГБТ" было проанонсировано два дня назад, 12-го числа, на сайте и страницах ресурсного центра в соцсетях. К участию были приглашены дети от 14 лет, которым обещали помочь в преодолении "различных социальных и психологических трудностей" через "обмен опытом" с продвинутыми представителями ЛГБТ-сообщества.

"Сообщение [в Сети] вызвало большой резонанс. Во-первых, на него обратили внимание родители-общественники, справедливо задавшись вопросом, не являются ли публичные приглашения на такие занятия нарушением закона о запрете пропаганды нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних.

Во-вторых, есть основания предполагать, что под предлогом решения социальных и психологических проблем такие "тренинги" направлены на вовлечение в ряды ЛГБТ молодежи и подростков, в том числе не придерживающихся изначально таких убеждений. По сути, детей берут в обработку, используя их неокрепшую психику и спекулируя на проблемах, которые более опытные и "благожелательно настроенные единомышленники", конечно же, обещают решить", - рассказал Накануне.RU источник, знакомый с ситуацией.

На данный момент сообщение о мероприятии удалено со всех интернет-ресурсов центра ЛГБТ. Активисты приняли решение отказаться от его проведения.

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ЛГБТ-активисты Екатеринбурга решили не проводить тренинг для подростков

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Теги: ЛГБТ, встреча, Екатеринбург



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