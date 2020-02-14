26 Августа 2020
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Политика В России
ЛГБТ, флаг ЛГБТ (2017) | Фото: rddfm.ru

"Единоросс" предложил на конституционном уровне запретить ЛГБТ - в том числе во власти

Глава муниципального образования МО Лиговка-Ямская Вадим Войтановский, являющийся также одним из лидеров Санкт-Петербургского регионального отделения "Единой России", тоже выразил свое желание поучаствовать в изменении Конституции РФ. Так, депутатом на рассмотрение комиссии было направлено предложение о поправках, содержащее шесть пунктов.

Помимо ежегодной индексации пенсии и стипендий, а также увеличения прожиточного минимума, Вадим Войтановский предложил запретить рабочую деятельность и существование всех "ЛГБТ-сообществ" на территории Российской Федерации. Запрет о рабочей деятельности распространится и на отдельных их представителей. Так, с его слов, граждане нетрадиционной сексуальной ориентации не будут иметь права работать в органах государственной власти и местного самоуправления. "Единоросс" написал и о том, что и "прочие "навальнисты" не могут находиться в публичных сферах.

Политик также отметил, что стоит ввести и запрет на пропаганду вовлечения молодежи и подрастающего поколения "в данные"секты".

Как пояснил Накануне.RU свою инициативу сам Вадим Войтановский, закон о пропаганде ЛГБТ уже существует, однако это обычная история, когда закон приняли и в скором времени отменили. Его же намерением является закрепление данной нормы непосредственно с самой Конституции. По его словам, пропаганда ЛГБТ в стране все еще есть, и самым очевидным примером будет публичное требование новых депутатов (в частности самовыдвиженцев) в Центральном районе о проведении ЛГБТ-парадов на Невском.

"В России совершенно другие исторические и национальные традиции. У нас там проходят марши Памяти, люди с портретами идут, День Победы, 1 мая. Здесь проходят исторически ценные для России праздники, и то, что навязывается нам со стороны Запада - совершенно неприемлемо", - говорит член партии "ЕР".

Как объясняет Вадим Войтановский, он против исключительно пропаганды. Существование ЛГБТ сообществ не должно быть своего рода рекламой для привлечения молодого поколения и потому, если это касается вопроса отношений, оно не должно выноситься на всеобщее обозрение.

"Делайте что угодно, пока это не нарушает ни одно из федеральных, законодательных и так далее законов. Все, что выходит на улицу и становится предметом всеобщего обозрения, уже вызывает вопросы. Особенно это влияет на молодежь, которая, как губка, впитывает информацию, и нет гарантий, что эти ценности не травмируют неокрепший разум ребенка. Здесь акцент только на детей и носит исключительно этический характер, - объясняет свою позицию глава муниципального образования МО Лиговка-Ямская. - Бывают разные ситуации: "модно", "прикольно", "престижно". Это то же самое, как спиртные напитки: пожалуйста, пейте ради Бога, но зачем пропагандировать, кричать об этом с телевизоров, на улицах?"

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"Единоросс" предложил на конституционном уровне запретить ЛГБТ - в том числе во власти

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Теги: ЛГБТ, Конституция, правки, "ЕР"



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