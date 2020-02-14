Из больницы в Петербурге сбежали четыре пациента, которых изолировали с подозрением на коронавирус

Инфекционную больницу Боткина в Петербурге покинули четыре пациента, которых изолировали с подозрением на коронавирус Covid-19.

Двоих убедили вернуться на карантин, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

"С третьей девушкой пока неизвестно. Не исключено, что придется действовать в судебном порядке", - сказали в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось о побеге из стационара Алены Ильиной , которая выложила видеозапись плана побега в свой Instagram. Как рассказала сама пациентка в подписи к видеозаписи, ей обещали, что будут наблюдать ее в больнице только сутки, однако потом оказалось, что ей нужно пробыть под наблюдением медиков 14 дней.

Женщина прилетела в Питер из Китая. Побег она осуществила еще 7 февраля. Роспотребнадзор через суд добивается ее принудительной госпитализации.

При этом адвокат девушки заявил "Интерфаксу", что врачи не объясняли ей, на какое время она госпитализирована и какие медицинские манипуляции в отношении нее применяются. По его словам, если бы Алену информировали, она бы не ушла.