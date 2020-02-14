На тушение цеха с пластиковыми материалами в Челябинске отправили пожарный поезд

На место тушение пожара в цехе по производству пластиковой пленки и посуды в Челябинске отправили пожарный поезд, рассказали Накануне.RU в ГУ МЧС России по региону.

Поезд оснащен всем необходимым, он укомплектован цистернами с большим запасом воды.

Ранее стало известно, что в Челябинске горит цех по производству пищевой пленки на Троицком тракте. Сообщение о пожаре поступило в 12.34. Площадь возгорания составляет 2,5 тыс. кв.м. Пожару присвоен повышенный номер сложности.

К тушению возгорания привлечено 86 человек и 24 единиц техники.