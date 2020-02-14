Тюменский пранкер получил пять суток за видео "поимки больных коронавирусом"

В отношении школьника, который опубликовал видео пранка – "поимку больных коронавирусом", был составлен административный протокол о мелком хулиганстве, передает корреспондент Накануне.RU.

О своем аресте сам школьник сообщил через соцсети

"Пять дней меня не будет. Соберем три лайка?" - обратился пранкер к своим подписчикам в социальной сети "ВКонтакте", приложив фотографию административного протокола. Отметим, что отбывать наказание юноша будет в спецприемнике, который расположен недалеко от санатория "Градостроитель", где находятся эвакуированные из Китая туристы.

В пресс-службе областного МВД подтвердили, что один совершеннолетний участник розыгрыша помещен под арест. Также были установлены личности его несовершеннолетних приятелей, которые помогали в создании ролика.

"Материалы в отношении 17-летнего подростка (также был составлен протокол по 20.1 КоАП) переданы в комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения и принятия решения. Также установлены еще два участника. Это несовершеннолетние в возрасте 15 лет. В отношении их законных представителей составлены протоколы о неисполнении родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Материалы также переданы в комиссию по делам несовершеннолетних".

Напомним, 10 февраля в социальной сети Instagram появился ролик от блогера, в котором он вместе со своими друзьями в костюмах химзащиты и противогазах имитирует "поимку" в Тюмени якобы зараженных коронавирусом людей. Личность пранкера довольно быстро установили. Было организовано индивидуальное сопровождение школьника и его семьи. К работе с подростком подключены классный руководитель, педагог-психолог и администрация школы.

Напомним, аналогичный "розыгрыш" в столице кончился уголовным делом.