Тюменский пранкер получил пять суток за видео "поимки больных коронавирусом"

26 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Юду: http://remont.youdo.com/facing/walls/plastering/aerated-walls/other/aeroconcrete/, лучшие цены.
Смотрите тут - http://remont.youdo.com/facing/facing/flats/price/other/permetr/, подробности здесь.
Услуги частных мастеров: http://remont.youdo.com/building/zabor/stolby/, подробное описание здесь.



Происшествия Тюменская область Уральский ФО
постановление, хулиганство (2020) | Фото: vk.com/asyamov99

Тюменский пранкер получил пять суток за видео "поимки больных коронавирусом"

В отношении школьника, который опубликовал видео пранка – "поимку больных коронавирусом", был составлен административный протокол о мелком хулиганстве, передает корреспондент Накануне.RU.

О своем аресте сам школьник сообщил через соцсети

"Пять дней меня не будет. Соберем три лайка?" - обратился пранкер к своим подписчикам в социальной сети "ВКонтакте", приложив фотографию административного протокола. Отметим, что отбывать наказание юноша будет в спецприемнике, который расположен недалеко от санатория "Градостроитель", где находятся эвакуированные из Китая туристы.

постановление, хулиганство(2020)|Фото: vk.com/asyamov99

В пресс-службе областного МВД подтвердили, что один совершеннолетний участник розыгрыша помещен под арест. Также были установлены личности его несовершеннолетних приятелей, которые помогали в создании ролика.

"Материалы в отношении 17-летнего подростка (также был составлен протокол по 20.1 КоАП) переданы в комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения и принятия решения. Также установлены еще два участника. Это несовершеннолетние в возрасте 15 лет. В отношении их законных представителей составлены протоколы о неисполнении родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Материалы также переданы в комиссию по делам несовершеннолетних".

Напомним, 10 февраля в социальной сети Instagram появился ролик от блогера, в котором он вместе со своими друзьями в костюмах химзащиты и противогазах имитирует "поимку" в Тюмени якобы зараженных коронавирусом людей. Личность пранкера довольно быстро установили. Было организовано индивидуальное сопровождение школьника и его семьи. К работе с подростком подключены классный руководитель, педагог-психолог и администрация школы.

Напомним, аналогичный "розыгрыш" в столице кончился уголовным делом.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Тюменский пранкер получил пять суток за видео "поимки больных коронавирусом"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: коронавирус, школьник, блогер, пранк, хулиганство



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 11.02.2020 16:13 Мск В Тюмени школьник выложил в сеть видео "поимки больных коронавирусом"

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети