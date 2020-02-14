26 Августа 2020
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полпредство, совещание по вопросам национальной безопасности на территории УрФО (2018) | Фото: Накануне.RU

Новый скандал на Украине. Зеленский улетел из Омана на самолете Патрушева?

Украинский президент Владимир Зеленский улетел из Омана на том же самолете, на котором туда прилетел экс-директор ФСБ Николай Патрушев. Об этом заявило "Радио свобода", и это же повторила телепрограмма "Схемы", раздув скандал.
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Журналисты предполагают, что Зеленский мог встречаться в Омане с Патрушевым. И именно из-за этого будто бы Зеленский недостаточно быстро вернулся в Киев после авиакатастрофы в Иране. После объявления о возвращении прошли почти сутки.

"Схемы" также выяснили, что в конце декабря в Москву лечить зубы приезжал мэр Харькова Геннадий Кернес. А с ним ездил Роберт Тедеев - двоюродный брат экс-депутата от Партии регионов Эльбруса Тедеева. У него помощником ранее работал Андрей Ермак, сопровождавший Зеленского в Оман, который на днях возглавил офис президента Украины. Это очевидный намек на то, что Зеленскому дали "указание" из Москвы, кого назначить главой своего офиса. Сам Ермак, как считается, имеет связи в Москве и выступает в роли переговорщика с Россией.

В Кремле и на Банковой опровергли сообщения о встрече Зеленского с Патрушевым в Омане. Это же сделал и Ермак. Офис президента Украины заявил, что ждет от программы "Схемы" опровержения ложных сведений, извинений и подает в суд.

Независимо от того, была ли такая встреча, цель информационной атаки очевидна - удар по Зеленскому как "агенту Кремля".

Украинский политолог Юрий Романенко написал в Facebook, что ее мог организовать предшественник Ермака Андрей Богдан. Друг детства Зеленского, после увольнения он заявил, что "теперь каждый сам за себя".

Боевик УНА-УНСО (запрещенная в России организация украинских неонацистов) Назар Приходько возмущен.

"Украинский президент во время войны с РФ летает в одном самолете с главным КГБшником РФ. Ведет с ним тайные переговоры, о которых мы не знаем. Сурков, Ермак, Козак... Вся эта схема была проговорена в Омане. А что еще? Какие капитулянтские инициативы по фронту и легитимизации ОРДЛО? Уверен, там также обсуждался вопрос восстановления подачи воды в Крым, ведь Арахамия не единственный, кто об этом высказался. Импичмент – однозначно", – написал Приходько.

Политолог Алексей Голобуцкий полагает, что пока что рейтинг Зеленского еще достаточно высок, чтобы оградить его от скандала и импичмента. Но это может сплотить его противников.

Экс-депутат Госдумы Сергей Марков выдвигает ряд версий. Самая опасная для Зеленского - это что из США дают понять, что не верят ему, "потому что тот ведет тайные переговоры о чем-то с Москвой втайне от американского начальства". Также это может быть связано с предвыборной борьбой в США, "это сложная партия балансирования Зеленского между Трампом и его врагами".

Отдых в Омане может стать для Зеленского таким же неудобным, каким ранее для Петра Порошенко стал отдых на Мальдивах.

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Новый скандал на Украине. Зеленский улетел из Омана на самолете Патрушева?

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, Николай Патрушев, Оман



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