26 Августа 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
(2018) | Фото: Накануне.RU

Власти Перми утвердили план реконструкции манежа "Спартак"

В Перми утвердили проект реконструкции манежа "Спартак", сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Фасад здания планируется оформить в ярких цветах, прилегающую территорию оснастить спортивными площадками. На первом этаже появятся беговые дорожки длиной 200 метров со скруглениями по радиусу, две легкоатлетических дорожки по 110 метров, сектор для толкания ядра, площадка для прыжков в длину, трибуны, судейская комната, комментаторская кабина, тренажерный зал с раздевалками и конференц-зал.

Также планируется обновление тренажерного зала, зала для занятия бадминтоном и залы единоборств. Одновременно заниматься в манеже после его реконструкции смогут 100 легкоатлетов, и десятки других спортсменов.

Напомним, манеж "Спартак" ранее находился в собственности компании-банкрота "Магнит-инвест". Власти города выкупили спортивный объект, по рыночной цене 160 млн руб., для того, чтобы сохранить его в интересах жителей.

28 декабря 2018 г. глава Перми Дмитрий Самойлов подписал постановление о создании муниципального автономного учреждения "Физкультурно-спортивный центр "Спартак". Возглавил учреждение первый уполномоченный по правам человека в Пермском крае Сергей Матвеев. Стоимость реконструкции, по предварительным данным, обойдется бюджету в 255 млн руб.

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Власти Перми утвердили план реконструкции манежа "Спартак"

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Теги: манеж спартак, реконструкция



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