В Тюмени 15 работающим пациентам "Градостроителя", находящимся на карантине из-за коронавируса, оформят больничные

15 работающим туристам, находящимся на карантине в Тюмени, будут оформят больничные, сообщили Накануне.RU в региональном отделении Фонда социального страхования России.

Напомним, двое переболевших коронавирусом пациентов, госпитализированные в России – в Тюменской области и Забайкальском крае, выздоровели и выписаны из больниц. Также без признаков заболевания завершился и карантин у студентов Тюменского индустриального университета, контактировавших с переболевшей китаянкой.

"Каждый работник имеет право отсутствовать на рабочем месте во время болезни, а также при карантине в случае отстранения их от работы санитарно-эпидемиологическими органами вследствие заразного заболевания лиц, окружавших их", - добавили в Фонде.