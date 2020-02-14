"Уралкалий" стал генеральным спонсором чемпионата Пермского края по сноукайтингу "Строгановская миля-2020"

В ближайшие выходные, 15-16 февраля, в акватории реки Камы, в городе Усолье (пермский край) при поддержке «Уралкалия» пройдёт XI открытый чемпионат Пермского края по сноукайтингу «Строгановская миля-2020», передает корреспондент Накануне.RU. В этом чемпионате примут участие более 40 спортсменов из Пермского края и других городов России. Соревноваться спортсмены будут в дисциплинах «курс-рейс» и «фристайл».

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Уралкалий", во время чемпионата для всех заинтересованных будут организованы бесплатные мастер-классы по управлению кайтом для начинающих.

Предусмотрена и специальная программа для зрителей. Они смогут принять участие в фестивальной программе. На территории музейно-исторического комплекса «Палаты Строгановых» будут организованы интерактивные площадки, предполагаются массовые развлекательные мероприятия, в числе которых катание на лошадях и экскурсии по объектам музейного комплекса старого Усолья.

Михаил Кузвесов, генеральный директор ООО «СМТ БШСУ» сделал акцент на том, что это масштабное мероприятие стало возможным, благодаря поддержке компании "Уралкалий": "Уралкалий» выступает генеральным спонсором соревнований пятый раз подряд, с 2016 года. Компания поддерживает проекты, направленные на формирование культуры здорового образа жизни и помогает в проведении спортивно-массовых мероприятий различных уровней в Березниках и Соликамске. Соревнования по сноукайтингу «Строгановская миля» привлекают любителей зимних видов спорта и являются одним из самых зрелищных мероприятий на усольской земле".

Cноукайтинг — это вид спорта, где для передвижения на лыжах или сноуборде используется специальный парус (кайт). В Усолье соревнования по сноукайтингу проводятся с 2010 года. Помимо «Строгановской мили», «Уралкалий» оказывает поддержку Усолью в организации международного фестиваля «Звоны России», соревнований парусных судов «Строгановская регата», конно-спортивных состязаний «Строгановская верста» и других мероприятий.