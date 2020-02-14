26 Августа 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
врач, хирург, операционный стол (2016) | Фото:Накануне.RU

Скончался второй из троих пострадавших при ЧП на уральском предприятии

Скончался второй рабочий, пострадавший в результате вчерашнего инцидента на промышленном предприятии Первоуральска. Об этом Накануне.RU сообщили в Следственном комитете по Свердловской области.

Напомним, все случилось в цехе пароснабжения АО "Русский хром 1915". При переключении электрооборудования с основного на резервное произошло короткое замыкание в трансформаторе. В результате возникшей электродуги пострадали три человека - две женщины и мужчина. Последний скончался в больнице сегодня утром.

По данным СКР, сегодня днем умерла одна из пострадавших женщин. Теперь решается вопрос о переквалификации статьи на еще более тяжкую - с части 1 на часть 3 статьи 143 УК РФ (Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

"По этой части статьи предусмотрено уже вплоть до пяти лет лишения свободы", - добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что у всех пострадавших при ЧП на "Русском хроме 1915" ожоги около 80% тела.

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Скончался второй из троих пострадавших при ЧП на уральском предприятии

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Теги: рабочие, пострадавшие, смерть, СКР



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Развитие сюжета:

Ранее 16.02.2020 20:54 Мск В больнице умерла третья пострадавшая в результате взрыва на заводе "Русский хром"

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Ранее 14.02.2020 09:10 Мск Один из пострадавших при ЧП на уральском предприятии "Русский хром 1915" умер в больнице
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Ранее 13.02.2020 12:15 Мск У троих пострадавших при ЧП на уральском предприятии - ожоги около 80% тела
Ранее 13.02.2020 09:58 Мск На уральском предприятии в результате ЧП с трансформатором серьезно пострадали трое рабочих

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