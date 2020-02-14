Скончался второй из троих пострадавших при ЧП на уральском предприятии

Скончался второй рабочий, пострадавший в результате вчерашнего инцидента на промышленном предприятии Первоуральска. Об этом Накануне.RU сообщили в Следственном комитете по Свердловской области.

Напомним, все случилось в цехе пароснабжения АО "Русский хром 1915". При переключении электрооборудования с основного на резервное произошло короткое замыкание в трансформаторе. В результате возникшей электродуги пострадали три человека - две женщины и мужчина. Последний скончался в больнице сегодня утром.

По данным СКР, сегодня днем умерла одна из пострадавших женщин. Теперь решается вопрос о переквалификации статьи на еще более тяжкую - с части 1 на часть 3 статьи 143 УК РФ (Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

"По этой части статьи предусмотрено уже вплоть до пяти лет лишения свободы", - добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что у всех пострадавших при ЧП на "Русском хроме 1915" ожоги около 80% тела.