В Челябинске горит цех по производству пищевой пленки

В Челябинске горит цех по производству пищевой пленки на Троицком тракте.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС, сообщение о пожаре поступило в 12.34. Площадь возгорания составляет 2,5 тыс. кв.м. Пожару присвоен повышенный номер сложности.

К тушению возгорания привлечено 86 человек и 24 единиц техники. На месте находится руководство главного управления МЧС России по Челябинской области.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

На место направлена передвижная лаборатория для замеров воздуха на предмет превышения ПДК. Сегодня в Челябинске объявлены неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности.