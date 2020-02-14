26 Августа 2020
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Происшествия Челябинская область
Пожар (2015) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске горит цех по производству пищевой пленки

В Челябинске горит цех по производству пищевой пленки на Троицком тракте.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС, сообщение о пожаре поступило в 12.34. Площадь возгорания составляет 2,5 тыс. кв.м. Пожару присвоен повышенный номер сложности.

К тушению возгорания привлечено 86 человек и 24 единиц техники. На месте находится руководство главного управления МЧС России по Челябинской области.

пожар в цехе по производству пищевой пленки(2020)|Фото: 74.mchs.gov.ru

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

На место направлена передвижная лаборатория для замеров воздуха на предмет превышения ПДК. Сегодня в Челябинске объявлены неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности.

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В Челябинске горит цех по производству пищевой пленки

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Теги: цех по производству пищевой пленки, пожар, МЧС,



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Развитие сюжета:

Ранее 14.02.2020 14:19 Мск На тушение цеха с пластиковыми материалами в Челябинске отправили пожарный поезд

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