"Очередная порция брехни": Дерипаска прокомментировал статью про отмывание денег в интересах Путина

В своем telegram-канале бизнесмен написал под ссылкой на статью: "Очередная порция брехни".

"Статья Financial Times — просто перепев лживых доводов американских бюрократов, - цитируют "Ведомости" представителя Дерипаски. - Любой, кто возьмет на себя труд прочитать письмо OFAC, увидит, что оно состоит из голословных обвинений и полного бреда. Это просто слухи и сплетни, приведенные без единого доказательства – их отклонил бы любой суд в мире".

В материале FT сообщается, что власти США, якобы, не собираются отменять персональные санкции в отношении Дерипаски. Олигарха заподозрили в отмывании денег в интересах президента России Владимира Путина. Издание ссылается на письмо, направленное управлением по контролю за иностранными активами США в адрес адвокатов бизнесмена.

"Это неправда", – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос газеты, правда ли Дерипаска отмывал деньги Путина и делал инвестиции по его заказам. Минфин США отказался от комментариев по поводу этого письма, передают "Ведомости".

Весной 2018 года в санкционный список министерства финансов США внесли Дерипаску и восемь его активов, включая компанию "Русал". В конце того же года – после сокращения личных долей олигарха в этих компаниях – ведомство согласилось отменить санкции в отношении предприятий, но на самом Дерипаске ограничения остались.