Лукашенко: В России намекают на присоединение Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в руководстве России звучат намеки на возможность присоединения республики к РФ в обмен на единые цены на энергоносители.

Он выразил уверенность, что ни белорусский, ни российский народы никогда не захотят пойти по этому пути. Об этом сообщает агентство БелТА.

На этой неделе Bloomberg сообщало, что за месяц до своего послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин якобы предлагал Лукашенко возродить соглашение о создании Союзного государства, для того, чтобы стать главой нового Союзного государства и обойти запрет на ограничение количества президентских сроков. После отказа Лукашенко якобы Москва отказалась поставлять Минску нефть на льготных условиях.

В Кремле опровергли сообщение Bloomberg о предложении Владимира Путина к Александру Лукашенко об объединении России и Белоруссии.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что речь шла об углублении интеграции в рамках Союзного государства.

Ранее президент РФ опроверг слухи о возможном объединении России и Белоруссии к 2024 году. При этом президент РФ напомнил, что существует план строительства Союзного государства - России и Белоруссии и выразил уверенность, что в таком союзе заинтересованы жители обоих государств.