26 Августа 2020
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Спорт Свердловская область
хоккей, КХЛ, Автомобилист, Динамо (2016) | Фото: ХК Автомобилист

"Автомобилист" отправился на выезд в Минск и Ригу без Коваржа и еще двух игроков

Хоккейный клуб "Автомобилист" сегодня отправился на выезд в Минск и Ригу. Команде предстоят матчи с двумя "Динамо".
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского клуба, на выезд не поехали Якуб Коварж, Денис Бодров и Анатолий Голышев. Игроки остались в Екатеринбурге восстанавливаться после болезни и повреждений.

С минским "Динамо" "Автомобилисту" предстоит сыграть уже завтра, 15 февраля. Матч с рижским пройдет 17 февраля.

Напомним, ранее в клубе рассказывали, что Якуб Коварж залечивает повреждение руки. Изначально планировалось, что к тренировочному процессу вратарь вернется 6 февраля.

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"Автомобилист" отправился на выезд в Минск и Ригу без Коваржа и еще двух игроков

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Теги: Автомобилист, Динамо, Европа, выезд



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