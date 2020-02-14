"Автомобилист" отправился на выезд в Минск и Ригу без Коваржа и еще двух игроков

Хоккейный клуб "Автомобилист" сегодня отправился на выезд в Минск и Ригу. Команде предстоят матчи с двумя "Динамо".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского клуба, на выезд не поехали Якуб Коварж, Денис Бодров и Анатолий Голышев. Игроки остались в Екатеринбурге восстанавливаться после болезни и повреждений.

С минским "Динамо" "Автомобилисту" предстоит сыграть уже завтра, 15 февраля. Матч с рижским пройдет 17 февраля.

Напомним, ранее в клубе рассказывали, что Якуб Коварж залечивает повреждение руки. Изначально планировалось, что к тренировочному процессу вратарь вернется 6 февраля.