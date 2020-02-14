Комитет ГД по госстроительству рекомендовал продлить до 2 марта обсуждение поправок в Конституцию

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству принял решение рекомендовать совету ГД продлить до 2 марта рассмотрение поправок к изменениям в Конституцию.

Совет должен будет в понедельник, 17 февраля, принять окончательное решение.

Обычно между первым и вторым чтением законопроектов (в данном случае – федерального конституционного закона) проходит месяц. Но рабочая группа по подготовке поправок заявила, что на рассмотрение поступило уже более 500 предложений, еще 200 получил комитет по госстроительству. Накануне предложение отложить второе чтение (после которого изменения вносятся редко) рабочая группа высказала на встрече с президентом Владимиром Путиным, и глава государства согласился, но заметил, что бесконечно откладывать второе чтение нельзя.

Первое чтение поправки прошли 23 января, таким образом, срок рассмотрения поправок может быть продлен на неделю.