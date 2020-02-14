26 Августа 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Закрытие кинотеатра &quot;Салют&quot; в Екатеринбурге (2020) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге "Салют" закрыли в День влюбленных и разбили всем сердце

Сегодня кинотеатр "Салют" закрывает свои двери для зрителей, в 15.30 начался последний сеанс, которым стал фильм "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн", передает корреспондент Накануне.RU.

В последний день работы легендарного кинотеатра на экранах демонстрировали три фильма из США: боевик "Хищные птицы", комедию "Игры с огнем" и нетленку "Зеленая книга", а также итальянский триллер и сорвавшую главные призы на вручении премии "Оскар" южнокорейскую драму "Паразиты". На последний сеанс, несмотря на то, что он состоялся днем в будни, места многие забронировали заранее. Попрощаться с кинотеатром пришли люди разных возрастов, они говорили, что для них "Салют" - это целая жизнь, история - и для каждого личная.

Закрытие кинотеатра "Салют" в Екатеринбурге(2020)|Фото: Накануне.RU

Закрытие кинотеатра "Салют" в Екатеринбурге(2020)|Фото: Накануне.RU

"Не представляю праздников в городе, когда нельзя сходить потом в кино, - сказала Юлия. - Мы всегда ходили сюда, когда гуляли в центре, особенно нравились ночные марафоны летом, тут была своя атмосфера".

Кстати, именно на "особую атмосферу" летними ночами часто жаловались жители ближайших домов, именно поэтому на площадке перед кинотеатром несколько лет назад пропали скамейки.

Девушка Злата говорит, что закрытие кинотеатра 14 февраля разбило ей сердце, и ее не волновало сегодняшнее якобы "удручающее состояние" "Салюта" - ей все нравилось.

Закрытие кинотеатра "Салют" в Екатеринбурге(2020)|Фото: Накануне.RU

Закрытие кинотеатра "Салют" в Екатеринбурге(2020)|Фото: Накануне.RU

На последний сеанс пришло много людей, событие освещали и СМИ. Кинотеатр при этом даже не запланировал никаких специальных мероприятий в связи с закрытием.

"Салют" - это один из старейших кинотеатров города, его открыли в октябре 1912 года, правда, тогда это был "электротеатр", и название было - "Художественный". Интересно, что первым фильмом была лента братьев Люмьер "Баронесса-преступница", а последним - "Потрясающая история Харли Квинн". В общем, ищите женщину...

Закрытие кинотеатра "Салют" в Екатеринбурге(2020)|Фото: Накануне.RU

Закрытие кинотеатра "Салют" в Екатеринбурге(2020)|Фото: Накануне.RU

Большая конкуренция в центре города между кинотеатрами "Совкино", "Колизей" и "Салютом" под разными названиями так или иначе сохранялась на протяжении века.

Кинотеатр "Салют" в Свердловске в 1950-е годы(2020)|Фото: Государственный архив Свердловской области

Кинотеатр "Салют" в Екатеринбурге(2020)|Фото: Кинотеатр "Салют"

И вот "Совкино" прекратил свою деятельность в 2007 году, после нескольких лет предсмертных конвульсий в 2017 году окончательно закрылся кинотеатр "Колизей", сегодня история этой троицы кино-соперников заканчивается со смертью "Салюта". Решение об этом мэрия приняла еще 2019 году, несмотря на петиции, которые подписывали сторонники загибающегося "Салюта" (несколько лет скудное финансирование превращало его во второсортное учреждение). Как сообщалось, здание будет передано в ведение городского Дворца творчества детей и молодежи. Многие зрители подозревают, что это ненадолго, и вскоре и здесь откроются торговые площадки, как и везде.

Так умирает история города.

Закрытие кинотеатра "Салют" в Екатеринбурге(2020)|Фото: Накануне.RU

кинотеатр "Салют", трансляция полета Сергея Прокопьева с космодрома "Байконур"(2018)|Фото: Накануне.RU

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В Екатеринбурге "Салют" закрыли в День влюбленных и разбили всем сердце

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Теги: кинотеатр Салют, День святого Валентина, Хищные птицы



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