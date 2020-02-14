26 Августа 2020
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Происшествия Центральный ФО В России Москва
Георгий Кушиташвили (2020) | Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В анализах арестованного боксера Кушиташвили нашли кокаин

Эксперты обнаружили кокаин в анализах двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, обвиняемого в хранении наркотиков и нападении на сотрудника Росгвардии.

Федерация бокса России собирается пожизненно дисквалифицировать боксера, сообщает ТАСС.

"Это позор и шок. Да, в таком случае мы пожизненно отстраняем. Рассмотрим этот вопрос сегодня", - заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Ранее Кушиташвили и его коллегу по боксу задержали в подъезде одного из домов на Фрунзенской набережной в Москве. Росгвардейцы заметили мужчин, когда те выходили из такси. Увидев правоохранителей, они занервничали и поспешили зайти в подъезд.

Сотрудники Росгвардии последовали за ними и якобы застали за употреблением наркотика. На просьбу предъявить документы Кушиташвили якобы ударил росгвардейца и сломал ему нос. Сообщалось, что при задержании у спортсмена был найден сверток с примерно 0,7 г кокаина.

Спортсмены отрицают свою вину. 3 февраля военный суд арестовал Кушиташвили на два месяца.

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В анализах арестованного боксера Кушиташвили нашли кокаин

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Теги: Георгий Кушиташвили, кокаин



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