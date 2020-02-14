26 Августа 2020
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Спорт В России
хоккей кхл кубок гагарина (2016) | Фото: Накануне.ru

Экс-капитан сборной России Алексей Морозов избран новым президентом КХЛ

Известный в прошлом хоккеист Алексей Морозов избран новым президентом Континентальной хоккейной лиги. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

Морозов сменил Дмитрия Чернышенко, который 21 января был назначен заместителем председателя Правительства РФ. Уточняется, что он сохранит за собой пост управляющего директора ассоциации "Молодежная хоккейная лига" вплоть до избрания нового руководителя МХЛ.

Дмитрий Чернышенко, Алексей Морозов(2020)|Фото: khl.ru

Алексей Морозов является серебряным призером Олимпиады-1998, двукратным чемпионом мира и двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе казанского "Ак Барса". Был знаменосцем России на открытии Олимпийских игр-2010 в Ванкувере и капитаном национальной сборной по хоккею.

В 2014 году Морозов завершил карьеру хоккеиста и сосредоточился на функционерской деятельности.

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Экс-капитан сборной России Алексей Морозов избран новым президентом КХЛ

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Теги: Морозов, КХЛ, президент, хоккей



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