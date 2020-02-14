В Ульяновской области ввели ограничения на продажу медицинских масок – не более 15 в одни руки

Минздрав Ульяновской области сообщил об ограничениях по количеству медицинских масок, отпускаемых в одни руки в аптеках региона. При этом мониторинг рынка "не выявил фактов завышения цен в аптеках области".

"Были случаи, когда завышали цены поставщики, но в данный момент благодаря своевременному обращению губернатора Сергея Морозова в Ульяновскую федеральную антимонопольную службу данный вопрос был решен. На сегодняшний день цены находятся в пределах нормы", - говорится в сообщении пресс-службы регионального минздрава.

"Медицинские маски имеются в продаже в 18 крупных аптечных сетях, отсутствуют в 17 не сетевых аптеках. На вчерашний день (13 февраля – прим. ред.) в наличии было 89 тыс. масок в аптеках и 439 тыс. масок в лечебных учреждениях региона. Во всех аптеках и пунктах "УльяновскФармации" маски имеются в наличии. Ежедневно ситуация в разрезе пунктов и аптек меняется. В этом случае каждый день проводятся переговоры с директорами крупных аптечных сетей по наличию медицинских масок. Цена одной маски в среднем составляет 15 руб. В целях исключения спекуляции и ажиотажа, маски продаются по пять штук в одни руки",– прокомментировала и.о. министра здравоохранения Ульяновской области Инна Чигирева.