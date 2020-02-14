"Черный Ленин" Айо Бенес похвалил российскую полицию за хорошее обращение и условия содержания

Освобожденный Айо Бенес, известный как "Черный Ленин", опубликовал открытое письмо, в котором похвалил действия полиции при его задержании и содержании под стражей в изоляторе в Яренске Архангельской области.

Сначала его кратко допросили оперативники, затем отвели к прокурору и "в очень культурной форме и в присутствии адвоката попросили дать объяснительную и составили протокол задержания". Также дали возможность позвонить перед помещением в камеру.

В изоляторе условия оказались хорошие. Он сидел один в 4-местной камере, в которой был туалет, раковина с водой и хороший стол. Ему предложили библиотеку. Он попросил книгу на политическую тему, и ему дали прочитать "Крест Чубайса" о том, как Чубайс разрушил единую российскую систему электросетей. Хотя он ее не дочитал, так как свет в камере слабый.

Кормили Бенеса три раза в день.

"С утра хорошая каша - гречка, пшенка с маслом. Хлеб. Дали мне несколько пакетиков чая и несколько раз в день давали к этим пакетикам сваренный специально для меня горячий кипяток, так как я не пью чай с сахаром. В обед - суп и второе (картошка или макароны с мясом и котлетами). На вечер опять мясо с гарниром. Кроме того, давали чебуреки и беляши", - заявил активист.

Также он каждый день мылся под горячим душем. Отношение сотрудников "было очень хорошим и культурным". А некоторые даже выражали поддержку.