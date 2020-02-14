26 Августа 2020
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Политика Челябинская область
администрация Челябинска (2016) | Фото:http://inmarkon.ru/

Начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности Челябинска ушел в отставку

Начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности Челябинска Александр Рымарев ушел в отставку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Чиновник уволился по собственному желанию.

Временно исполнять обязанности руководителя управления будет заместитель Рымарева Дмитрий Плеханов.

Напомним, Александр Рымарев возглавил управление в августе 2016 года. Приказ о его назначении был подписан Евгением Тефтелевым. До прихода в мэрию он возглавлял управление надзорной деятельности регионального ГУ МЧС.

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Начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности Челябинска ушел в отставку

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Теги: отставка, администрация Челябинска, Александр Рымарев,



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