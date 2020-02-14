26 Августа 2020
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Политика В России
Дмитрий Медведев, Владимир Путин во время объявления отставки правительства (2020) | Фото: t.me/dimsmirnov175

Путин назначил троих помощников Медведева на его новой должности в Совбезе

Президент России Владимир Путин назначил Олега Осипова помощником заместителя председателя Совета безопасности РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Также указами президента помощниками зампредседателя Совбеза РФ назначены Сергей Соболев и Михаил Тринога.

Напомним, 30 января Совет Федерации единогласно одобрил создание поста заместителя председателя Совета безопасности России, на которое уже был назначен экс-премьер Дмитрий Медведев. До этого такое же решение приняла Госдума.

Осипов занимал должность пресс-секретаря Дмитрия Медведева в период его работы в правительстве, Тринога был руководителем его секретариата, а Соболев руководителем протокола.

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Теги: олег осипов, дмитрий медведев



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