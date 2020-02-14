Суд обязал чиновников убрать несанкционированную тлеющую свалку на Уралмаше

Суд принял решение ликвидировать несанкционированную тлеющую свалку в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга.

Напомним, свалка на улице Коммунистическая начала тлеть в новогодние праздники. Ее пытались тушить, засыпая снегом с городских улиц. По данным МЧС, площадь очагов тления составляла 100 кв.м, открытого горения нет.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, свалка была обнаружена еще в октябре 2019 года: один (из трех) земельный участок относится к категории земель, право госсобственности на которые не разграничено, а два других находятся в собственности Свердловской области. При этом третий участок входит в состав особо охраняемой природной территории областного значения "Шувакишский лесной парк". Надзорное ведомство подало иск в суд с требованием ликвидировать залежи мусора.

В четверг, 13 февраля, суд исковые требования удовлетворил частично. Обязанность по очистке от захламления территории возложена на министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области, региональное министерство природных ресурсов и экологии и администрацию Орджоникидзевского района Екатеринбурга.

Ранее в прокуратуре города обещали, что будут наблюдать за тлеющей свалкой на Уралмаше.