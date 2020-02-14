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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
(2004) | Фото: Накануне.ru

Медбрат-анестезист, писавший в интернете посты об убийствах ветеранов, уволен за нарушение этики

Медбрат-анестезист Сергей Калинин, который ранее признался, что, будучи пьяным, оставил сообщения о том, что "убивал ветеранов Великой Отечественной войны, отключая их от аппаратов ИВЛ", уволен из больницы им. Гринберга, передает корреспондент Накануне.RU.

Об этом сообщила министр здравоохранения Оксана Мелехова. Официальной формулировкой стало "по соглашению сторон за нарушение принципов этики". Заявление об уходе анестезист написал сам.

Напомним, на одном из форумов появилась информация о том, что медик отключил от аппарата ИВЛ 10 пациентов. Первой озвучена версия, что врач из Кирова, однако она не подтвердилась. После этого появлялись сведения, что эскулап якобы трудится в одной из клиник Перми. Минздрав провел внутреннюю проверку, комментируя итоги которой Оксана Мелехова заявила, что "не было обнаружено данных, указывающих на какое-либо преднамеренное причинение вреда пациентам. Следственным органам предоставлены все необходимые материалы".

Сразу после этого медбрат Сергей Калинов признался, что это он оставил анонимные сообщения на портале "Двач" о том, что "убивал стариков, отключая их от систем жизнеобеспечения". Эскулапа сразу проверили на детекторе лжи. Прямо перед прохождением процедуры он признался, что писал на "Дваче" подобные сообщения, однако поклялся, что никого не убивал и вся информация об этом – ложь.

Детектор лжи подтвердил, что проходивший его человек – автор этих сообщений, а также то, что он не лжет, говоря о том, что никого не убивал. Однако полиграф – не истина в последней инстанции, и следователи проверяют медкарты всех больных, скончавшихся в отделении, где трудится медик, за время его работы. Своим коллегам врач поклялся, что никогда и не думал никого убивать и просто был пьян, когда оставлял на форуме сообщения.

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Медбрат-анестезист, писавший в интернете посты об убийствах ветеранов, уволен за нарушение этики

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Теги: анестезиолог, искусственная вентиляция легких, Оксана Мелехова, Сергей Калинин



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